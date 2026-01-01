Presencia olavarriense en “La Maratón de los 2 años”

Álvaro Derdoy dijo presente en Córdoba en la 48° edición de la carrera que se corre en los últimos minutos del año.

La 48° edición de la carrera, se largó a las 23:45 en la puerta de la sede de la entidad deportiva con un total de 1.062 participantes, siendo 750 varones y 312 mujeres tuvo la participación de un atleta de Olavarría, integrante del Kenya Team.

Álvaro Derdoy completó los 10K en 46:02 que le valieron el tercer lugar en la categoría De 55 a 59 años.

El atleta riocuartense Franco Mercado, que necesitó 31:43 para cubrir el recorrido se llevó el triunfo en Caballeros, mientras que, entre las Damas, el festejo fue para la representante de San Isidro, Sofía Gómez con un tiempo total de 35:52.