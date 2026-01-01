Alfredo Ardiles cerró el 2025 con 8K

Alfredo Ardiles dijo presente en la 15° edición de la carrera San Silvestre Buenos Aires en lo que fue el final del año para el atleta de Los Correcaminos.

En la zona del Obelisco porteño y con la presencia de más de dos mil runners se corrió la “San Silvestre Paranoica” por la presencia del guitarrista y vocalista de la mítica banda Ratones Paranoicos, Juan Sebastián “Juanse” Gutiérrez.

Alfredo Ardiles completó los 8 kilómetros a pesar de las intensas temperaturas en el Top20 de la carrera que convocó a destacados atletas del país. El olavarriense demoró 28:34 para finalizar en la 19° posición.