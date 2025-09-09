Último día para pagar la cuota 4 del Impuesto Automotor con descuento

Opciones

Larecordó que. Para quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, la bonificación será de hasta el 10%.

Para abonar, se puede hacer desde la web de ARBA (www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico, el cual se encuentra vigente hasta el vencimiento de la cuota.

Además, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Descuento con débito automático

ARBA permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito.

Esta opción está disponible para todos los impuestos patrimoniales. Es importante destacar que el beneficio del 10% de descuento también alcanza a los contribuyentes que ya se encuentran adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la sección “Autogestión” de la web de ARBA con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas. (DIB)