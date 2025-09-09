Continúa el recorrido del Programa Municipal de Gas Envasado en la ciudad y localidades del Partido

En el marco de la continuidad del Programa Municipal de Gas Envasado, el Municipio de Olavarría informa el recorrido itinerante mediante el cual se posibilita acceder a una garrafa de 10 kilos a un precio de 14.000 pesos.
El objetivo es que vecinos y vecinas de todo el Partido puedan comprar gas envasado cerca de sus hogares. Para ello se diagraman recorridos de manera coordinada con las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo Económico, con un proveedor autorizado.
A continuación se detalla el cronograma del recorrido para los próximos días.
Martes 16 de septiembre
- 10:00 a 10:45: Servicio Municipal Territorial Nº 1, Av. Alberdi y Fassina.
- 11:00 a 11:45: Servicio Municipal Territorial N° 2, Av. Alberdi y Cnel. Suárez.
- 12:00 a 12:45: Av. Avellaneda y Laprida.
- 13:00 a 13:45: Av. Circunvalación y San Martín.
- 14:00 a 14:45: CAPS Nº23, Av. Emilliozzi 5936.
Miércoles 17 de septiembre
- 9:30 a 10:00: Villa Mi Serranía, Salta y Córdoba (esquina del Club).
- 10:15 a 11:00: Loma Negra, Plaza Libertad.
- 11:45 a 12:30: Sierra Chica, Plaza “La Tecla”.
- 13:00 a 13:45: Hinojo, Estación de Tren.
- 14:15 a 15:00: Sierras Bayas – Plaza “17 de Octubre”.
- 14:15 a 15:00: Colonia San Miguel – San Martín y San Miguel de Arcángel.