Miércoles 10 de Septiembre 2025 - 11:14hs
 - 9 de Septiembre de 2025 | 21:03

Continúa el recorrido del Programa Municipal de Gas Envasado en la ciudad y localidades del Partido

El Municipio dio a conocer el cronograma del mes de septiembre: martes 16 (ciudad) y miércoles 17 (localidades).

Imagen de archivo.

En el marco de la continuidad del Programa Municipal de Gas Envasado, el Municipio de Olavarría informa el recorrido itinerante mediante el cual se posibilita acceder a una garrafa de 10 kilos a un precio de 14.000 pesos.

El objetivo es que vecinos y vecinas de todo el Partido puedan comprar gas envasado cerca de sus hogares. Para ello se diagraman recorridos de manera coordinada con las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo Económico, con un proveedor autorizado.

A continuación se detalla el cronograma del recorrido para los próximos días.

Martes 16 de septiembre

  • 10:00 a 10:45: Servicio Municipal Territorial Nº 1, Av. Alberdi y Fassina.
  • 11:00 a 11:45: Servicio Municipal Territorial N° 2, Av. Alberdi y Cnel. Suárez.
  • 12:00 a 12:45: Av. Avellaneda y Laprida.
  • 13:00 a 13:45: Av. Circunvalación y San Martín.
  • 14:00 a 14:45: CAPS Nº23, Av. Emilliozzi 5936.

Miércoles 17 de septiembre

  • 9:30 a 10:00: Villa Mi Serranía, Salta y Córdoba (esquina del Club).
  • 10:15 a 11:00: Loma Negra, Plaza Libertad.
  • 11:45 a 12:30: Sierra Chica, Plaza “La Tecla”.
  • 13:00 a 13:45: Hinojo, Estación de Tren.
  • 14:15 a 15:00: Sierras Bayas – Plaza “17 de Octubre”.
  • 14:15 a 15:00: Colonia San Miguel – San Martín y San Miguel de Arcángel.

 

