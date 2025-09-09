Un hombre sufrió heridas de gravedad tras chocar con un poste de alumbrado público

Durante la noche del lunes, un auto Chevrolet Corsa impactó de forma violenta contra un poste de alumbrado público ubicado en Ituzaingó al 3100.

El vehículo era conducido por un hombre de 31 años oriundo de Chillar que sufrió un fuerte golpe en la parte frontal de su cabeza por lo que fue trasladado al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" con código rojo.

El hombre estaba acompañado por dos mujeres. Una de ellas fue trasladada al nosocomio pero fue dada de alta a las pocas horas y la otra no sufrió heridas.

Cabe destacar que en el lugar del hecho se hizo presente una unidad de Bomberos a cargo del suboficial Marcos Arabino que trabajó para extraer del vehículo al conductor que había quedado atrapado.

La causa fue caratulada como "Lesiones por accidente" y cuenta con la intervención de la UFI N° 7, a cargo del doctor Urlezaga.