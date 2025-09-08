Actividades: el “3x3 en Tu Barrio” recorrerá la Ciudad

La propuesta deportiva y recreativa organizada por el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes tendrá semanas de intensa actividad en diferentes plazas y espacios locales.

Los torneos “3×3 en Tu Barrio” se extenderán durante cuatro jornadas y cuentan con el apoyo de la Asociación de Básquet de Olavarría. Estarán reservadas para las categorías Sub16 (mixto) y +16, en masculino y femenino.

La programación, que en todos los casos comenzará a las 14:30 hs., estará el próximo 20 de septiembre en la Plaza del Barrio Luján, ubicada en Dean Funes 3246, el 1° de noviembre en el Barrio Los Robles, el 22 de noviembre en Junín y Bolívar y cerrará la gira en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” el 6 de diciembre.

La propuesta es gratuita, pero deberá completarse una inscripción.

Fuente: Prensa Municipal