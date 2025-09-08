Actividades: el “3x3 en Tu Barrio” recorrerá la Ciudad | Infoeme
Martes 09 de Septiembre 2025 - 15:42hs
20°
Martes 09 de Septiembre 2025 - 15:42hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Actividades
 - 8 de Septiembre de 2025 | 19:58

Actividades: el “3x3 en Tu Barrio” recorrerá la Ciudad

Durante las próximas semanas los torneos “3×3 en Tu Barrio”, recorrerán distintas plazas y espacios de la Ciudad.

Foto: archivo

La propuesta deportiva y recreativa organizada por el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes tendrá semanas de intensa actividad en diferentes plazas y espacios locales.

 

Los torneos “3×3 en Tu Barrio” se extenderán durante cuatro jornadas y cuentan con el apoyo de la Asociación de Básquet de Olavarría. Estarán reservadas para las categorías Sub16 (mixto) y +16, en masculino y femenino.

 

La programación, que en todos los casos comenzará a las 14:30 hs., estará el próximo 20 de septiembre en la Plaza del Barrio Luján, ubicada en Dean Funes 3246, el 1° de noviembre en el Barrio Los Robles, el 22 de noviembre en Junín y Bolívar y cerrará la gira en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” el 6 de diciembre.

 

La propuesta es gratuita, pero deberá completarse una inscripción.

 

Fuente: Prensa Municipal

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME