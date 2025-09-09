Falleció Kay Galifi, guitarrista y miembro fundador de Los Gatos

El guitarrista, miembro fundador de, murió este domingo 7 de septiembre en, donde residía desde muchos años atrás. La noticia fue confirmada por su sobrino. El músico no cursaba ninguna enfermedad y

Gaetano “Kay” Galifi tenía 74 años, y su aporte en la seminal banda está documentado en los discos “Los Gatos” (1967), “Los Gatos II” (1968) y “Seremos amigos” (1968), en los que junto a Litto Nebbia, Oscar Moro, Ciro Fogliatta y Alfredo Toth sentó las bases de un rock infeccioso y psicodélico.

A ese sonido contribuyó con una Hamstrong a la que le sacaba sonidos imposibles, por raros y punzantes.

“Él estaba viviendo en Río de Janeiro. Estaba hablando con el encargado de su edificio, y tuvo un cuadro de hipertensión. Después de que lo internaron, sufrió un edema pulmonar”, contó Bassini a La Nación.