Falleció Kay Galifi, guitarrista y miembro fundador de Los Gatos
Martes 09 de Septiembre 2025
20°
Martes 09 de Septiembre 2025 - 15:43hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 9 de Septiembre de 2025

Falleció Kay Galifi, guitarrista y miembro fundador de Los Gatos

El músico, de 74 años, vivía en Río de Janeiro desde fines de los ’60. Su deceso se produjo por un ataque de hipertensión.

El guitarrista Kay Galifi, miembro fundador de Los Gatos, murió este domingo 7 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil, donde residía desde muchos años atrás. La noticia fue confirmada por su sobrino Alejandro Bassini. El músico no cursaba ninguna enfermedad y su deceso se produjo por un ataque de hipertensión.

Gaetano “Kay” Galifi tenía 74 años, y su aporte en la seminal banda está documentado en los discos “Los Gatos” (1967), “Los Gatos II” (1968) y “Seremos amigos” (1968), en los que junto a Litto Nebbia, Oscar Moro, Ciro Fogliatta y Alfredo Toth sentó las bases de un rock infeccioso y psicodélico.

A ese sonido contribuyó con una Hamstrong a la que le sacaba sonidos imposibles, por raros y punzantes.

“Él estaba viviendo en Río de Janeiro. Estaba hablando con el encargado de su edificio, y tuvo un cuadro de hipertensión. Después de que lo internaron, sufrió un edema pulmonar”, contó Bassini a La Nación.

 

 

