Programan corte de luz para este miércoles: ¿Qué sectores afectará?

Coopelectric anunció corte de luz programado para la mañana de este miércoles en Olavarría.

En el marco de tareas de mantenimiento se interrumpirá el servicio de energía eléctrica entre las 9:00 y las 12:00 horas en los siguientes sectores:

Sector 1: Vías FFCC- Grimaldi- Laprida – República del Líbano.

Sector 2: Moreno – Rufino Fal – Vías FFCC- República del Líbano.

Sector 3: Alsina – RN 226 – Vías FFCC- Rufino Fal.

Cabe agregar que los trabajos se pueden suspender y reprogramar si las condiciones climáticas son adversas.