Martes 09 de Septiembre 2025 - 15:42hs
 - 9 de Septiembre de 2025 | 11:59

Varios barrios y localidades quedaron sin luz por un escape de gas en la Ruta 51

El personal de Coopelectric procedió a interrumpir el suministro en dos Líneas de Media Tensión a los efectos de despejar el riesgo eléctrico.

Desde Coopelectric informaron que, a causa de un escape de gas registrado en Ruta 51 en cercanias a Av. Sarmiento, el personal de Coopelectric procedió a interrumpir el suministro en dos Líneas de Media Tensión a los efectos de despejar el riesgo eléctrico.

Se trata de la Líneas de Tensión Nº 3 y Nº 4 que afectan a los siguientes sectores:

•    Parte de los barrios AOMA y Lujan, barrios Villa Aurora, Villa Mailin, Plan Federal, Country Sauveterre, Zona Autopista Luciano Fortabat.

•    Paraje San Jacinto, LOSA, Parque Los Fresnos, Loma Negra, Villa Laclau, Aero Club, Alimentador Rural Santa Luisa (incluye Kochi Tue, Villa Mi Serranía, Santa Luisa, El Luchador, Durañona, 16 de Julio).

