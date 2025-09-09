Este domingo habrá una jornada de “Juguemos en la Plaza” en el barrio Lourdes

El Programa Municipal Recreativo e Itinerante “Juguemos en la Plaza” continúa con su recorrido, ofreciendo a chicos y chicas un espacio de juegos, recreación y vinculación, todo en espacios públicos, con el objetivo también de poner en valor las plazas y parques de Olavarría.

Este domingo 14 de septiembre la actividad se desarrollará en Av. Alberdi y Fassina y se invita a participar no sólo a vecinos y vecinas de los barrios Lourdes, Barrio Trabajadores, sino también de sectores aledaños.

Allí desde las 15:30 horas profesores de la Subsecretaría de Deportes desplegarán distintas propuestas pensadas para los más chicos, tanto desde el aspecto lúdico y recreativo, como así también en la educación física y vinculación social.

La propuesta es libre y gratuita, deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

Cabe mencionar, por último, que la actividad se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.