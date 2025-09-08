Este domingo se realizará la 4º Fiesta “Día del Inmigrante”

El Municipio y la Unión de Colectividades de Olavarría invitaron a participar de la 4º edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante, que se llevará cabo este domingo 14 de septiembre, de 12 a 20, en el Centro Cultural “San José”.
El evento contará con una gran feria gastronómica con propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría y también estarán presentes cerveceros locales. Además habrá un escenario con danzas típicas, y grupos musicales durante toda la jornada.
Asimismo dentro del Centro Cultural se desarrollará una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades.
A continuación el cronograma tanto en el escenario como en el auditorio del espacio cultural:
Escenario
- 14:30 hs. Apertura de escenario.
- 15:00 hs. Taller de danzas del Centro Vasco (niños).
- 15:15 hs. Dúo lírico integrado por Juan Sebastián Abalo y Rocío Cabral.
- 15:30 hs. Conjunto de danzas alemanas “Wir Bringen Freude”.
- 15:45 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portugesa).
- 16:00 hs. Grupo de danza española “Alhambra”.
- 16:15 hs. Ballet de danza árabe “Hawa Al Arz” y Escuela de danza árabe “Alhambra”.
- 16:30 hs. Danza boliviana.
- 16:40 hs. Intervalo.
- 17:15 hs. Escuela de danza folklórica de la Sociedad Española de Olavarría.
- 17:30 hs. Danza boliviana.
- 17:40 hs. Grupo musical de tango a cargo de Sergio Barraza.
- 18:10 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portugesa).
- 18:25 hs. Taller de danzas del Centro Vasco. 18:40 hs. Folklore libanés a cargo de la Escuela de Dabke.
- 18:55 hs. Taller de danza folklórica del Centro Vasco.
- 19:10 hs. Danza boliviana.
- 20:00 hs. Grupo musical de folklore a cargo de Esteban Muia
Auditorio
- 16:40 hs. Música francesa a cargo de Maximiliano Cooper y Perla Meloni.
- 17:15 hs. Coro italiano “Gli Amici”.
- 18:20 hs. Presentación del libro “Colonia Nievas, Alemanes del Volga. Relatos de su historia” de Osvaldo Bugliese y Mingo Jacobo.
- 18:45 hs. Taller interactivo sobre identidades “La voz de la cultura: yo digo quién soy, yo hablo por mis raíces” a cargo de las antropólogas sociales (Ludmila Adad y Marcela Guerci). Organizan: Núcleo Regional de estudios socioculturales (NuRES) – Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) – Unión Cultural Argentino Libanesa ( UCAL) Filial Olavarría.