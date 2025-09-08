Este domingo se realizará la 4º Fiesta “Día del Inmigrante”

El Municipio y la Unión de Colectividades de Olavarría invitaron a participar de la 4º edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante, que se llevará cabo este domingo 14 de septiembre, de 12 a 20, en el Centro Cultural “San José”.

El evento contará con una gran feria gastronómica con propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría y también estarán presentes cerveceros locales. Además habrá un escenario con danzas típicas, y grupos musicales durante toda la jornada.

Asimismo dentro del Centro Cultural se desarrollará una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades.

A continuación el cronograma tanto en el escenario como en el auditorio del espacio cultural:

Escenario

14:30 hs. Apertura de escenario.

15:00 hs. Taller de danzas del Centro Vasco (niños).

15:15 hs. Dúo lírico integrado por Juan Sebastián Abalo y Rocío Cabral.

15:30 hs. Conjunto de danzas alemanas “Wir Bringen Freude”.

15:45 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portugesa).

16:00 hs. Grupo de danza española “Alhambra”.

16:15 hs. Ballet de danza árabe “Hawa Al Arz” y Escuela de danza árabe “Alhambra”.

16:30 hs. Danza boliviana.

16:40 hs. Intervalo.

17:15 hs. Escuela de danza folklórica de la Sociedad Española de Olavarría.

17:30 hs. Danza boliviana.

17:40 hs. Grupo musical de tango a cargo de Sergio Barraza.

18:10 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portugesa).

18:25 hs. Taller de danzas del Centro Vasco. 18:40 hs. Folklore libanés a cargo de la Escuela de Dabke.

18:55 hs. Taller de danza folklórica del Centro Vasco.

19:10 hs. Danza boliviana.

20:00 hs. Grupo musical de folklore a cargo de Esteban Muia

Auditorio