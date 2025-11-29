El Municipio continúa con la Campaña de Vacunación Antirrábica

En el marco del programa “Querer es cuidar”, el Municipio continúa con la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica canina y felina, que está destinada a inmunizar a perros y gatos mayores de tres meses.

El objetivo es promover la vacunación contra la rabia en animales, debido a que es la principal medida de prevención para esta enfermedad y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de animales de compañía.

Se recuerda que la modalidad de atención es por orden de llegada. A continuación se detalla el cronograma para los próximos días:

Sábado 29 de noviembre

9 a 12 horas

Plaza “Coronel Olavarría”

Lunes 1º de diciembre

9 a 12 horas

Villa Mi Serranía (Club Social y Deportivo Defensores de Villa Mi Serranía)

Martes 2 de diciembre

9 a 12 horas

Villa Mailín II (Av. La Rioja y Las Heras)

Miércoles 3 de diciembre

10 a 12 horas

Facundo Quiroga II C.I.C (Houssay al 400)

Jueves 4 de diciembre

10 a 12 horas

12 de Octubre – CAPS N° 6 (Hipólito Irigoyen y Calle 13)

Viernes 5 de diciembre

9 a 12 horas

Colonia Hinojo – Plaza Sarmiento (Av. de los Fundadores y Scharle)

Sábado 6 de diciembre

9 a 12:30 horas

Barrio Luján – Plaza Luján (A. Barros y Dean Funes)

Cabe aclarar que en caso de lluvia se suspende la jornada y se reprograma el puesto.

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento sólo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por eso, es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también pueden ser algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana ante un accidente de mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad, y luego realizar refuerzos de forma anual.

Requisitos

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses. NO se vacuna a hembras preñadas o en lactancia o animales que presenten síntomas de enfermedad.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación, con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

Vías de comunicación

Atención al público y turnos de castraciones: lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.