Con inversión en obras y equipamiento, Wesner presentó el Presupuesto 2026 en el HCD

En la jornada de este viernes el intendente municipal Maximiliano Wesner junto a la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni, hicieron entrega del presupuesto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, que asciende a pesos ciento treinta y ocho mil doscientos ochenta y siete millones novecientos veintitrés mil ($ 138.287.923.000).

El presupuesto del ejercicio 2026 se enmarca en un contexto económico caracterizado por una fuerte caída de ingresos, que tiene como principal tributo afectado al Derecho de Explotación de Canteras, que refleja una variación interanual del 23% negativa comparada con el ejercicio 2023, y en el caso de la piedra granítica la variación es del 24% negativa. Es necesario remarcar que de haberse podido presupuestar las toneladas declaradas en el ejercicio 2023 el presupuesto incluiría un ingreso adicional de $ 5.000 millones.

En cuanto al ingreso más significativo del presupuesto, referido a la coparticipación bruta distribuida, el mismo tiene una participación del 33% respecto del presupuesto total, cuando en el ejercicio 2023 era de un 35%.

En ese marco el presupuesto 2026 prevé una inversión en obra pública que incluye pavimento para los barrios Lourdes y Trabajadores, equipamiento e infraestructura de las localidades rurales, la creación de una nueva celda en el Relleno Sanitario, la ampliación del Cementerio Loma de Paz y la 2° etapa Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona (Ex Matadero).

Con relación al sector productivo está proyectada la primera etapa de la construcción de la playa de camiones para Olavarría que estará ubicada en inmediaciones de la Zona de Actividades Logísticas de Olavarría (ZALO), dando respuesta a una demanda histórica que posibilitará el reordenamiento del tránsito pesado y del parque logístico de la ciudad, brindando mayor seguridad vial, cuidado de la infraestructura urbana en los accesos y seguridad a los transportistas de Olavarría.

Al mismo tiempo se llevarán adelante la obra de iluminación de Av. Eva Perón entre Av. Sarmiento y Parques Industriales, iluminación de Av. La Rioja entre Bolívar y Av. Colón, obras de infraestructura en los agrupamientos industriales y obras con el fondo de infraestructura Comercial y empresarial.

En relación a hábitat se contempla la construcción de 20 viviendas por círculo cerrado para el barrio Pickelado. Asimismo una partida estará destinada para ampliar el Programa Municipal de Autoconstrucción en distintos barrios y la urbanización y dotación de servicios para 70 lotes en Loma Negra y Sierra Chica. Además de la continuidad de los trabajos de tendido eléctrico, red de gas y agua en los 180 lotes de Sierras Bayas y Colonia Hinojo.

En línea con infraestructura, se encuentra presupuestada la obra de gas de Villa Aurora, la ampliación de gas del barrio Ara San Juan y la primera etapa de cordón cuneta para los barrios Villa Aurora e Isaura.

También se destinará un porcentaje para continuar con el plan de luminaria led en distintos puntos del Partido y en cuanto al Plan hidraúlico se destaca la prolongación del canal de Av. Márquez, trabajos en los barrios Urquiza Sur y La Araña, construcción de alcantarillas en Villa Aurora y diversos sectores.

Con relación a salud, en línea con lo que comenzó en el año 2024 se destinarán $700.000.000 al plan trienal para la adquisición de aparatología: se invertirá en un equipo de rayos digital directo que permitirá aumentar la cantidad de pacientes y mejorar la calidad de la imágen, una mesa de cirugía, autoclave para esterilización, respiradores, Monitor Multiparamétrico, Lámpara scialítica y dos ambulancias, entre otro equipamiento.

En cuanto a seguridad la inversión será destinada a equipamiento y la adquisición de cámaras para la ampliación del sistema de monitoreo municipal y de seguridad vial.

Para educación se proyecta una fuerte inversión en infraestructura escolar por un monto de 2.862 millones que incluye obras en Escuela Primaria N°52 y Secundaria N°14, Escuela Primaria N°24 y Secundaria N°12, Escuela N°15, Escuela N°40 – Paraje Iturregui, Escuela Primaria Nº57, Escuela Primaria N°5, Reformas en el Jardín N°923, Escuela Primaria N°11, Escuela Primaria N°60, Jardín 927, CEC Nº803, Obras en Escuela N°17, Escuela Primaria N°1, Escuela Primaria N°8, Escuela Secundaria N°16, Escuela Secundaria N°2, Refacción CORIM – Sede Centro, Reparación Madre Teresa de Calcuta, Obras de Refacción en Casa de Helen, Ampliación y refacción Escuela Primaria N°51.