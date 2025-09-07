Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría vivió una fecha cargada de emoción ya que en las canchas de Ferrosur e Hinojo se realizó la inauguración formal del segundo torneo del año con homenajes.
En la cancha de la avenida Colón, se puso en marcha el Torneo "Memoria Carlos 'Gorrión' Peralta" para la categoría +56 y en la localidad vecina, se rindió tributo a Carlos Abraham, con el puntapié inicial del Torneo Clausura de la categoría +42. Por otro lado, también se jugó la 2° fecha de +50.
Los resultados:
+42:
Villa Aurora 0 – 6 (López Fernández, Mayoz Maximiliano -3-, Pittaluga Ramiro, Suárez Fernando) La Candela
Villa Magdalena 1 (Cavalleri Sebastián) – 2 (Bonillo Oscar, Moyano Nicolás) Deportivo Fran
Molino Viejo 9 – 1 (Miramón Guido) Ferro Sénior
10 de Junio 0 – 3 (Stein Favio, Díaz Gastón -2-) El Provincial
Amanecer Argentino 0 – 6 (Asenia Nazareno -2-, Benito Eladio, Bossi Jorge, Etchebere Agustín, Pacheco Diego) Deportivo Olavarría
Mariano Moreno 1 (Prevostini Miguel) – 1 (Arenal Javier) Santa Luisa
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 3 (Acevedo Ariel -2-, Martín Fernando) Hinojo
Defensores de Hinojo 0 – 3 (Meira Guillermo, Schroh Maximiliano, Tresarrieu Sergio) San Martín
+50:
Metalúrgica Cabrera 4 (Di Lorenzo Nicolás, Galman Fabián -2-, Álvarez Claudio) – 0 Agrupación Malvinas
Peña de Boca 3 (Ducca Alejandro, Gadea Oscar, Ripoll Miguel) – 2 (Messineo Fernando, Sánchez Julio) Carboneros
Los Tigres 0 – 0 Los Robles
Amparo Castro 0 – 1 (Baliño Paulo) Gomería El Pana
Truck Vial 0 – 0 Pueblo Nuevo
Libre: La Candela
+56:
La Tradición 1 (Quintana José) – 0 Truck Vial
Defensores de Hinojo 1 (Cucaresse Carlos) – 0 La Candela
Veteranos Continentales 0 – 0 Carboneros
Espigas 0 – 2 (Aguirre Osvaldo, Escobar José) El Fortín
Hinojo 4 (Guenchillan José, Román Luis -3-) – 1 (López Rubén) Agrupación Malvinas
Independiente 1 (Paredes Ricardo) – 4 (Benítez Alfredo, González Sandro -2-, Pratula Hugo) Mariano Moreno
Viajantes 2 (Lastra Gustavo, Rojas Marcelo) – 1 (Mourlas José) Pueblo Nuevo
