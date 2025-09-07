Los resultados de Veteranos | Infoeme
Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que dieron inicio al Torneo Clausura con sentidos homenajes.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría vivió una fecha cargada de emoción ya que en las canchas de Ferrosur e Hinojo se realizó la inauguración formal del segundo torneo del año con homenajes.

 

En la cancha de la avenida Colón, se puso en marcha el Torneo "Memoria Carlos 'Gorrión' Peralta" para la categoría +56 y en la localidad vecina, se rindió tributo a Carlos Abraham, con el puntapié inicial del Torneo Clausura de la categoría +42. Por otro lado, también se jugó la 2° fecha de +50.

 

 

Los resultados:

+42:

Villa Aurora 0 – 6 (López Fernández, Mayoz Maximiliano -3-, Pittaluga Ramiro, Suárez Fernando) La Candela

Villa Magdalena 1 (Cavalleri Sebastián) – 2 (Bonillo Oscar, Moyano Nicolás) Deportivo Fran

Molino Viejo 9 – 1 (Miramón Guido) Ferro Sénior

10 de Junio 0 – 3 (Stein Favio, Díaz Gastón -2-) El Provincial 

Amanecer Argentino 0 – 6 (Asenia Nazareno -2-, Benito Eladio, Bossi Jorge, Etchebere Agustín, Pacheco Diego) Deportivo Olavarría 

Mariano Moreno 1 (Prevostini Miguel) – 1 (Arenal Javier) Santa Luisa

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 3 (Acevedo Ariel -2-, Martín Fernando) Hinojo 

Defensores de Hinojo 0 – 3 (Meira Guillermo, Schroh Maximiliano, Tresarrieu Sergio) San Martín

 

+50:

Metalúrgica Cabrera 4 (Di Lorenzo Nicolás, Galman Fabián -2-, Álvarez Claudio) – 0 Agrupación Malvinas 

Peña de Boca 3 (Ducca Alejandro, Gadea Oscar, Ripoll Miguel) – 2 (Messineo Fernando, Sánchez Julio) Carboneros 

Los Tigres 0 – 0 Los Robles

Amparo Castro 0 – 1 (Baliño Paulo) Gomería El Pana

Truck Vial 0 – 0 Pueblo Nuevo 

Libre: La Candela

 

+56:

La Tradición 1 (Quintana José) – 0 Truck Vial 

Defensores de Hinojo 1 (Cucaresse Carlos) – 0 La Candela

Veteranos Continentales 0 – 0 Carboneros 

Espigas 0 – 2 (Aguirre Osvaldo, Escobar José) El Fortín 

Hinojo 4 (Guenchillan José, Román Luis -3-) – 1 (López Rubén) Agrupación Malvinas 

Independiente 1 (Paredes Ricardo) – 4 (Benítez Alfredo, González Sandro -2-, Pratula Hugo) Mariano Moreno

Viajantes 2 (Lastra Gustavo, Rojas Marcelo) – 1 (Mourlas José) Pueblo Nuevo

 

Fuente: L.S.F.O.

 

