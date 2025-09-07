Importante convocatoria en los 21K de Sierras Bayas

Organizada por el grupo CB Running se completó una nueva edición de los “21K Sierras Bayas” que tuvo como epicentro el Complejo Rincón Soñado.

Fueron más de 350 voluntades que se acercaron a un nuevo desafío por las sierras y caminos aledaños de la localidad serrana y en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros.

Luciano Sosa y Laura Trumpio se consagraron en la distancia principal de 21 kilómetros, pero también hubo festejos para Pablo Catalini y Enriqueta Tato en 10K y Nicolás Pezet Paz y Valentina Martín en el recorrido corto.

Los resultados:

21K:

Damas:

1° Laura Trumpio con 1:40:05

2° Carolina Quinteros con 1:40:22

3° Yamila Pedreira con 1:42:05

4° Glenda Gisler

5° Lucrecia Becker

Caballeros:

1° Luciano Sosa con 1:15:26

2° Diego Díaz con 1:15:31

3° Matías Conde con 1:17:52

4° Mauricio Olivero

5° Pablo Ingratta

10K:

Damas:

1° Enriqueta Tato con 50:00

2° Mercedes Lorenzo con 52:05

3° María Quiroga con 55:05

4° Yamila Evaristo

5° Paola Roldán

Caballeros:

1° Pablo Catalini con 39:57

2° Ignacio Fulquet con 41:43

3° Emmanuel Escudero con 44:14

4° Cristian Ivaldo

5° Alejandro San Juan

5K:

Damas:

1° Valentina Martín

2° Sol Masson

3° Milagros Safenreiter

Caballeros:

1° Nicolás Pezet Paz

2° Bruno Pezet Paz

3° Jonatan Vay