Atleta de Olavarría participó de un triatlón extremo

Mauricio Durán participó de la 6° edición del “Patagonman” un triatlón extremo en Chile.

La competencia se llevó a cabo en la Patagonia chilena con un recorrido de 3.8 km de natación en el océano Pacífico hacia el puerto Chacabuco, 180 km de ciclismo por la Carretera Austral y 42.2 km de carrera a pie por senderos salvajes en inmediaciones del río Ibáñez finalizando en el lago General Carrera.

Mauricio Durán fue uno de los representantes de la delegación argentina que dijo presente en la cita de dura exigencia.

El representante local inició la prueba con 1:18:15 en el tramo de natación y finalizó la carrera con un tiempo de 13:30:49 que le valió el 34° lugar en la general y el Top10 en su categoría.