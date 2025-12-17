Atleta de Olavarría participó de un triatlón extremo | Infoeme
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 23:04hs
17°
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 23:04hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Triatlón
 - 17 de Diciembre de 2025 | 22:52

Atleta de Olavarría participó de un triatlón extremo

El destacado ultramaratonista olavarriense participó, días atrás, del “Patagonman” y logró completar el desafío en Chile con más de 13 horas de competencia.

Mauricio Durán participó de la 6° edición del “Patagonman” un triatlón extremo en Chile.

 

La competencia se llevó a cabo en la Patagonia chilena con un recorrido de 3.8 km de natación en el océano Pacífico hacia el puerto Chacabuco, 180 km de ciclismo por la Carretera Austral y 42.2 km de carrera a pie por senderos salvajes en inmediaciones del río Ibáñez finalizando en el lago General Carrera.

 

 

Mauricio Durán fue uno de los representantes de la delegación argentina que dijo presente en la cita de dura exigencia.

 

El representante local inició la prueba con 1:18:15 en el tramo de natación y finalizó la carrera con un tiempo de 13:30:49 que le valió el 34° lugar en la general y el Top10 en su categoría.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME