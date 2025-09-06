El Torneo Clausura “Topo Draghi” prosiguió con muchos goles

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 6° fecha con muchos goles.

La programación para las inferiores tuvo dos enfrentamientos con seis enfrentamientos. El cruce entre Ferro y Embajadores terminó en pardas con dos victorias para cada entidad y entre Estudiantes y El Fortín, el “Bata” fue un poco más con tres conquistas.

Además, Racing ganó en todos sus partidos frente a Municipales y San Martín y Sierra Chica también festejaron por duplicado, uno en el Pozo Serrano y otro en el Complejo La Tradición.

Por último, en el duelo entre Loma Negra e Hinojo, la visita no completó el mínimo obligatorio de futbolistas en Quinta División y entre los duelos que sí se jugaron hubo una victoria por lado y un empate.

Los resultados:

En Décima:

Ferro 5 – 0 Embajadores

Loma Negra 1 – 2 Hinojo

Municipales 0 – 3 Racing

El Fortín 4 – 0 Estudiantes

En Novena:

Ferro 2 – 2 Embajadores

Loma Negra 3 – 0 Hinojo

Municipales 0 – 3 Racing

El Fortín 1 – 0 Estudiantes

En Octava:

Embajadores 1 – 2 Ferro

Loma Negra 2 – 2 Hinojo

Municipales 0 – 1 Racing

El Fortín 1 – 1 Estudiantes

En Séptima:

San Martín 1 – 0 Colonias y Cerros

Embajadores 0 – 1 Ferro

Racing 6 – 0 Embajadores B

Estudiantes 2 – 0 El Fortín

En Sexta:

Embajadores 0 – 0 Ferro

Luján 2 – 6 Sierra Chica

Racing 3 – 1 Municipales

Estudiantes 2 – 0 El Fortín

En Quinta:

San Martín 2 – 0 Colonias y Cerros

Embajadores 2 – 0 Ferro

Loma Negra – Hinojo (suspendido)

Luján 1 – 2 Sierra Chica

Racing 1 – 0 Municipales

Estudiantes 3 – 0 El Fortín

Torneo Proyección

En Décima:

Ferro 0 – 5 Embajadores

En Novena:

Ferro 0 – 2 Embajadores