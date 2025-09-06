El Torneo Clausura “Topo Draghi” prosiguió con muchos goles

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 6° fecha con muchos goles.
La programación para las inferiores tuvo dos enfrentamientos con seis enfrentamientos. El cruce entre Ferro y Embajadores terminó en pardas con dos victorias para cada entidad y entre Estudiantes y El Fortín, el “Bata” fue un poco más con tres conquistas.
Además, Racing ganó en todos sus partidos frente a Municipales y San Martín y Sierra Chica también festejaron por duplicado, uno en el Pozo Serrano y otro en el Complejo La Tradición.
Por último, en el duelo entre Loma Negra e Hinojo, la visita no completó el mínimo obligatorio de futbolistas en Quinta División y entre los duelos que sí se jugaron hubo una victoria por lado y un empate.
Los resultados:
En Décima:
Ferro 5 – 0 Embajadores
Loma Negra 1 – 2 Hinojo
Municipales 0 – 3 Racing
El Fortín 4 – 0 Estudiantes
En Novena:
Ferro 2 – 2 Embajadores
Loma Negra 3 – 0 Hinojo
Municipales 0 – 3 Racing
El Fortín 1 – 0 Estudiantes
En Octava:
Embajadores 1 – 2 Ferro
Loma Negra 2 – 2 Hinojo
Municipales 0 – 1 Racing
El Fortín 1 – 1 Estudiantes
En Séptima:
San Martín 1 – 0 Colonias y Cerros
Embajadores 0 – 1 Ferro
Racing 6 – 0 Embajadores B
Estudiantes 2 – 0 El Fortín
En Sexta:
Embajadores 0 – 0 Ferro
Luján 2 – 6 Sierra Chica
Racing 3 – 1 Municipales
Estudiantes 2 – 0 El Fortín
En Quinta:
San Martín 2 – 0 Colonias y Cerros
Embajadores 2 – 0 Ferro
Loma Negra – Hinojo (suspendido)
Luján 1 – 2 Sierra Chica
Racing 1 – 0 Municipales
Estudiantes 3 – 0 El Fortín
Torneo Proyección
En Décima:
Ferro 0 – 5 Embajadores
En Novena:
Ferro 0 – 2 Embajadores