Torneo de Selecciones: empate de la Sub13 de Olavarría

Olavarría tuvo su primera presentación en condición de visitante y fue con empate en Azul en el cierre de la primera vuelta del Torneo Nacional de Selecciones que organiza el Consejo Federal.

El representativo de la Liga de Fútbol de Olavarría igualó 0 a 0 ante Azul en la cancha de Sportivo Piazza en el cierre de la primera ronda de la Zona 1.

En la primera presentación como visitante, el equipo local no pudo romper el 0 y por primera vez no sumó de a tres a pesar de estirar su invicto.

En la continuidad de la competencia, Olavarría viajará a Coronel Pringles para dar inicio con las revanchas.