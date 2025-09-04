Gran concurrencia en la jornada lúdico recreativa para personas mayores

En la mañana de este jueves un importante marco de público pudo verse en el Salón Rivadavia, donde se desarrolló una jornada lúdico recreativa destinada a personas mayores. La propuesta fue organizada, precisamente, desde la Coordinación Municipal de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. El intendente Maximiliano Wesner visitó el espacio y dialogó con participantes.

La actividad contó con la activa participación de personas que concurren a Centros Recreativos Municipales, Centros de Jubilados, Escuelas Primarias de Adultos y Talleres municipales, quienes durante el transcurso de la jornada fueron protagonistas de distintas actividades que fueron pensadas con el foco en la recreación, la vinculación social y la estimulación cognitiva.

La propuesta tiene como objetivo también seguir avanzando en la toma de conciencia y, más aún, en la profundización del acceso a derechos por parte de las personas mayores, entre los que también deben incluirse también el respeto y la recreación.

Estuvieron presentes durante la jornada además la secretaria de Desarrollo de la Comunidad María Laura Gamberini, la subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo, el director de Gestión Territorial Leonardo Yunger y la coordinadora en Personas Mayores Lourdes Aranaga.