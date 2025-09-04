Se licitó la obra de impermeabilización en la Escuela Nº 12 de Loma Negra

En la mañana de este jueves, con sede en el Palacio San Martín, se llevó a cabo la Licitación Privada Nº 52/25 para realizar los trabajos de impermeabilización de techos en la Escuela Primaria Nº 12 “María Curie” de la localidad de Loma Negra.

La licitación comprende la provisión de la mano de obra y materiales para ejecutar arreglos por filtraciones en cuatro losas, con una superficie aproximada de 620 m2.

Las tareas consisten en el retiro la membrana existente, la limpieza de toda suciedad en losas, canaletas y bajadas de todos los techos, la construcción de las carpetas niveladoras con las pendientes correspondientes hacia desagües, y posteriormente loa colocación de membrana aluminizada de 4 mm en losas y cargas, dando la vuelta en los bordes de las mismas.

Dichas obras se encuadran dentro del Plan de Infraestructura Educativa impulsado por la gestión del intendente Wesner que ha permitido llevar adelante distintas obras que van desde reformas integrales, importantes remodelaciones, construcciones totalmente nuevas hasta tareas de mantenimiento de instalaciones, pinturas, arreglos de veredas y trabajos de impermeabilización.

La Escuela Nº 2 “María Curie” de Loma Negra, ubicada en calle Santa Fe y Entre Ríos, fue inaugurada el 2 de agosto de 1958 para dar respuesta a la demanda de la comunidad de contar con un espacio para la formación educativa de cientos de niños y niñas de la localidad y de la zona.

Licitación

A continuación se detallan las propuestas económicas realizadas por las empresas proponentes en el día de hoy:

Proponente Nº 1: Servicios y Venta de Impermeabilizaciones S.R.L. cotizó la suma de $30.880.000.

Proponente Nº 2: Vilmey ARG S.A.S. cotizó la suma de $32.850.290.

El presupuesto oficial fijado por el Municipio asciende a la suma total de $ 34.145.000.

Participaron del acto de apertura de sobres el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y los representantes de las firmas oferentes.