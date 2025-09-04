Olavarría celebró el "Día del Inmigrante" en Loma Negra

En el inicio de la tarde de este jueves Olavarría celebró un nuevo “Día del Inmigrante”, una fecha que marca no sólo el calendario local, sino también el perfil y unos de los principales rasgos de nuestro Partido. La actividad tuvo como sede, precisamente, la plaza “De los Inmigrantes” de Loma Negra. El evento contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien concurrió acompañado por integrantes de su equipo de trabajo. Estuvieron presentes además referentes e integrantes de numerosas colectividades, instituciones y comunidad en general.

El acto comenzó minutos antes de las 15, poniendo en valor una fecha que tiene por objetivo rendir un merecido reconocimiento y homenaje a quienes, persiguiendo sus sueños, fueron parte esencial del crecimiento de cada localidad, de cada ciudad de nuestro país. Es por ello que el enfoque está dado en la valorización del aporte histórico, cultural, costumbres y tradiciones que aún persisten y enriquecen nuestra identidad nacional. Concurrieron integrantes de colectividades de Bolivia, Chile, Italia, Portugal, Eslovenia, Vascos, Libaneses, España, Alemania y Francia.

En la ocasión las palabras alusivas estuvieron a cargo de Mauro Marín, represente de la Casa de Cultura y Turismo de Loma Negra, organizadores del evento junto al Municipio; y de Alberto Saitti, en representación de inmigrantes de la localidad y de Kamen, la agrupación de personas eslovenas y/o descendientes de ese país.

De la actividad también fueron parte la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo, el director de Gestión Territorial Leonardo Yunger y el delegado municipal de Loma Negra Gabriel Suburu.

Además estuvieron presentes representantes de la Unión de colectividades de la Ciudad de Olavarría, de la Agrupación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”, del Destacamento N° 1 de Bomberos Voluntarios y banderas de ceremonia de las siguientes instituciones: Jardín de Infantes 905, Escuela Primaria N° 12, Escuela Primaria N° 79, Escuela de Educación Secundaria N°3, Cens N° 451, CEA N° 704 y del Centro Madre Teresa de Calcuta.

A la par, también acompañaron la celebración la Comisión Damas por la sonrisa de un niño, Grupo Scout Parroquia Santa Elena, Integrantes de la comisión del Club Loma Negra, Sociedad de fomento Villa Alfredo Fortabat, Parroquia Santa Elena y Centro de jubilados “Los jóvenes abuelos”.