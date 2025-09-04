Anuncian corte de agua programado para este viernes en un barrio de Sierras Bayas

Para poder reparar una cañería ubicada en la intersección de las calles Federico A. Dieterle y José Hernández en Sierras Bayas, este viernes 5 de septiembre de 8 a 12 horas el personal de Obras Sanitarias deberá interrumpir el suministro de agua en el barrio Villa Arrieta de la localidad serrana.

Por tal motivo, se solicita a los vecinos y a la comunidad que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.

Una vez finalizadas las tareas, el Servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.