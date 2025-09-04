Elecciones 2025: el transporte público será gratuito este domingo | Infoeme
Elecciones 2025: el transporte público será gratuito este domingo

El Municipio informó que el transporte público estará garantizado para que todos los olavarrienses puedan ir a votar y compartió los horarios de las diferentes líneas. 

El Municipio informó que con motivo de la jornada electoral que se celebrará este domingoel servicio de transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano será gratuito.

Según detallaron, dicha medida se tomó con el objetivo de que todas las personas puedan participar activamente de los comicios que definirán la nueva conformación del Concejo Deliberante, Consejo Escolar y la legislatura bonaerense.

"La gratuidad del servicio durante dicha jornada es fruto del consenso entre el Municipio, las empresas y el sindicato, actores que -junto al Concejo Deliberante- integran la Mesa de Emergencia de Transporte Público, la cual fue creada a raíz de la delicada situación que afronta el sector ante la decisión del Gobierno Nacional de quitar los subsidios al sector", indicaron.

Con respecto al transporte urbano se informa que el inicio de los recorridos será a partir de las 8, mientras que el interurbano no tendrá modificaciones.

 

Cronograma Interurbano – Domingo 7 de septiembre

Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)

De Olavarría

07:00

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

 

De Villa Mi Serranía

13:45

 

De Loma Negra

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

21:45

 

Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)

De Olavarría

07:00

09:00

11:00

12:45

14:45

16:30

18:30

20:30

 

De Colonia San Miguel

07:45

13:45

21:30

 

De Sierras Bayas

08:00

10:00

12:00

14:00

15:30

17:30

19:30

21:45

 

Línea 514 (Olavarría-Hinojo)

De Olavarría

07:00

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

 

De Hinojo

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

