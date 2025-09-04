Nutrida agenda cultural para el fin de semana en Olavarría

Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer las propuestas de actividades en los diferentes espacios culturales de la ciudad para disfrutar durante el fin de semana:

Jueves 4 de septiembre

Teatro Municipal – 21 horas – Malena Guinzburg presenta “Querido Diario”

Tras una exitosa temporada en Buenos Aires a sala llena, Male vuelve con un show íntimo y sincero con el que ya hizo reír a miles por todo el país. Con la ironía y el humor que la caracterizan, Malena repasa temas de su vida como el amor (el desamor, en realidad), las redes, las dietas, el sexo, los boliches, los rompecabezas. Recorre desde su infancia, pasando por su adolescencia, hasta su presente. Leyendo partes de su diario íntimo (que de íntimo ya no tiene nada) y cartas que nunca debería haber escrito. Esas cosas que todos queremos ocultar, Malena las saca a la luz con ternura para reírse junto al público.

Entradas (numeradas): $ 27500 plateas. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Centro Cultural San José – 18 horas- Charla: “Extranjeros en Olavarría. Historia, organización y legado” a cargo de Marcos Rodríguez.

El Municipio de Olavarría y la Unión de Colectividades de Olavarría invitan a la charla “Extranjeros en Olavarría. Historia, organización y legado” a cargo de Marcos Rodríguez (Integrante colaborador del NURES de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y técnico en gestión universitaria).

La misma se realizará hoy jueves 4 de septiembre a las 18 horas en el auditorio del Centro Cultural San José, la entrada es libre y gratuita.

Esta charla se enmarca en la celebración por el Día del Inmigrante donde se estarán desarrollando diferentes propuestas culturales y de divulgación de la historia de nuestros inmigrantes.

En el Partido de Olavarría, inmigrantes de distintas nacionalidades forjaron en base al trabajo, el esfuerzo y la dedicación, sus vidas y las de sus seres queridos, y perduran en la actualidad sus tradiciones, la música, las recetas compartidas, la forma en que nos relacionamos.

Viernes 5 de septiembre

Corsódromo (Junín y San Martín) – 9 a 15 horas – Mercados Bonaerenses

Este viernes se llevará a cabo una nueva edición del Programa “Mercados Bonaerenses”, que es desplegado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular.

En esta ocasión la propuesta se desarrollará de 9 a 15 horas en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio” (Junín y San Martín).

Contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores. Además, participarán de la feria los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán productos lácteos, pastas y pescados, estos últimos dos rubros 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $4000).

Sábado 6 de septiembre

Museo Hogar Municipal Loma Negra – 16 horas – Ciclo de cine por el mes del inmigrante

La Dirección de Patrimonio Cultural del Municipio de Olavarría junto al Museo Hogar de Loma Negra y el director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO), Sebastián Magallanes invitan a participar del ciclo de cine, que se desarrollará en el mes de septiembre, en la sala Savoy del Museo Hogar de Loma Negra. Entrada gratuita.

Las tres películas seleccionadas narran historias que atraviesan la dignidad humana y la complejidad de migrar. Se trata de largometrajes reconocidos y premiados que homenajean el cine que se disfrutó antiguamente en Loma Negra.

Este sábado 6 de septiembre, a las 16 horas, se proyectará la película- Ladrón de bicicletas (1948, Vittorio De Sica). Es una obra maestra del neorrealismo italiano, que narra la historia de Antonio, un hombre pobre que pierde su bicicleta, clave para su trabajo, y junto a su hijo, emprende una búsqueda desesperada por las calles de Roma. A través de una trama sencilla pero profundamente emotiva, se retrata la dura realidad de la posguerra y la fragilidad de la dignidad humana. El vínculo entre padre e hijo añade una dimensión conmovedora a la historia. Su estilo realista y actores no profesionales la convierten en un clásico atemporal del cine.

Desde el Municipio se recordó que el domingo 7 los espacios culturales municipales del Partido de Olavarría permanecerán cerrados por la veda electoral.