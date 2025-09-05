El Aula Móvil de YPF arribó al Centro Cultural San José con propuestas educativas e interactivas | Infoeme
Viernes 05 de Septiembre 2025 - 11:22hs
-1°
Viernes 05 de Septiembre 2025 - 11:22hs
Olavarría
-1°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 5 de Septiembre de 2025 | 09:36

El Aula Móvil de YPF arribó al Centro Cultural San José con propuestas educativas e interactivas

El Aula Móvil de YPF llegó a Olavarría para establecerse en las inmediaciones del Centro Cultural San José este jueves y viernes. Por segundo año consecutivo, la iniciativa, impulsada por el Municipio de Olavarría en un trabajo articulado con la Fundación YPF, ofrece propuestas educativas e interactivas en el horario de 8:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas.

En la mañana de este jueves, las actividades comenzaron con un buen marco de estudiantes de colegios secundarios. En este sentido, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se destacó la coordinación de las visitas educativas con las Jefaturas de Educación Regional y Distrital, tanto de gestión pública como privada. Cabe aclarar que la propuesta es abierta a la comunidad en general.

Además desde el área se indicó que las actividades propuestas serán dos y se dividen de la siguiente manera:

Divulgación

Se desarrollará el viernes 5 de 08:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas. Esta actividad tiene foco en difundir y promocionar el aprovechamiento de los recursos energéticos de Argentina y es abierta a toda la comunidad.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME