Hubo podios en una nueva etapa del Circuito Buenos Aires Aventura

El EcoTrail Aventura “Laguna de Chascomús” reunió a importante cantidad de atletas que se sumaron a una competencia con mucho barro.

La tercera edición del Circuito Buenos Aires Aventura sigue adelante con sus fechas programadas y en este tercer encuentro del 2025, hubo 22 y 16 kilómetros con destacadas actuaciones olavarrienses.

En la distancia de 22K, Diego Díaz volvió a ser el mejor y con un tiempo de 1:55:08 sigue liderando la tabla anual, además de colgarse una nueva medalla de oro.

Por otro lado, Pablo Catalini con 1:11:12 y Diego Ortiz con 1:12:30 fueron segundo y tercero respectivamente en la tabla general de los 16 kilómetros.

El cierre del campeonato será el próximo 2 de noviembre en Mar de las Pampas.