Martes 30 de Septiembre 2025 - 21:55hs
Martes 30 de Septiembre 2025 - 21:55hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Aventura
 - 30 de Septiembre de 2025 | 19:39

Hubo podios en una nueva etapa del Circuito Buenos Aires Aventura

El pasado domingo, el Circuito Buenos Aires Aventura completó una nueva fecha en Chascomús y hubo podios para los atletas olavarrienses que dijeron presentes.

El EcoTrail Aventura “Laguna de Chascomús” reunió a importante cantidad de atletas que se sumaron a una competencia con mucho barro.

 

La tercera edición del Circuito Buenos Aires Aventura sigue adelante con sus fechas programadas y en este tercer encuentro del 2025, hubo 22 y 16 kilómetros con destacadas actuaciones olavarrienses.

 

En la distancia de 22K, Diego Díaz volvió a ser el mejor y con un tiempo de 1:55:08 sigue liderando la tabla anual, además de colgarse una nueva medalla de oro.

 

Por otro lado, Pablo Catalini con 1:11:12 y Diego Ortiz con 1:12:30 fueron segundo y tercero respectivamente en la tabla general de los 16 kilómetros.

 

El cierre del campeonato será el próximo 2 de noviembre en Mar de las Pampas.

 

