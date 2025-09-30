Dos delincuentes aprehendidos tras entrar a robar a una concesionaria: buscan a un tercer cómplice que logró escapar

Dos delincuentes fueron aprehendidos en la madrugada de este martes en la zona de la Ruta Nacional 226 luego de ser sorprendidos in fraganti al irrumpir en una concesionaria de autos para robar e intentar darse a la fuga: un tercer delincuente logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.

Según detallaron fuentes policiales, un ciudadano alertó al 911 que se dio cuenta gracias a las cámaras de seguridad que tres malvivientes irrumpieron en la concesionaria "Mercedes" ubicada sobre Ruta 226 al 200 tras romper el tejido perimetral de la parte trasera de la propiedad.

Efectivos del Comando de Patrullas se acercaron al lugar y tras recorrer la zona trasera del predio vieron a los ladrones huyendo en dirección a un campo lindero, por lo que tras una corta persecución lograron atrapar a dos olavarrienses de 18 y 25 años respectivamente.

Ambos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la sede de policial en donde quedaron alojados a disposición de la UFI N°4 que los imputó en una causa caratulada como "Robo en grado de tentativa infraganti".

En tanto, un tercer cómplice logró escapar y por estas horas es intensamente buscado por la policía.