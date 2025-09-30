Capacitaron en RCP y primeros auxilios a estudiantes del Instituto Tecnológico de Olavarría

El Municipio informó que durante la jornada del lunes, en instalaciones del Centro de Convenciones de Olavarría (CCO), se realizó una jornada capacitación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios destinada a estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Olavarría.

La actividad se enmarcó en el Plan de Prevención de Riesgos, con el que cuenta la institución, y se dividió en tres etapas, que comprendieron la socialización del plan de emergencias, primeros auxilios y RCP.

Dicha capacitación estuvo a cargo del Director de Defensa Civil Adrián Guevara, acompañado por Saúl Sosa, capacitador en RCP e integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Olavarría, quienes brindaron herramientas prácticas y teóricas para actuar de manera inmediata y eficaz ante situaciones de emergencia.

El encuentro fue planteado ante la necesidad de mantener actualizado el PPR (Plan de Prevención de Riesgos) por parte del ITecO de acuerdo a la normativa vigente, a solicitud del equipo de gestión de la institución, con el apoyo del equipo docente del área de Seguridad e Higiene, contando el aval, supervisión y asesoría de ajustes de la Dirección de Defensa Civil del Municipio de Olavarría.