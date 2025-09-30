Wesner y el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia encabezaron acto de firma de escrituras sociales

El Municipio de Olavarría informa que en el mediodía de este martes se llevó a cabo un nuevo acto de firma de escrituras sociales. Fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez.

Vale destacar que en la ocasión se contó con la presencia del Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires Rubén Pascolini y el Director de Acciones Escriturarias Ariel Trovero.

El acto se desarrolló en el Salón Rivadavia, en una organización de la cual también fue parte el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. “Para quienes creemos en el rol del Estado y en la gestión, este es un acto más que importante. Para nosotros trabajar en materia habitacional es garantizar derechos”, enfatizó el intendente de Olavarría.

“Regularizar es, sin lugar a dudas, trabajar y garantizar un derecho, el derecho al hábitat, la seguridad jurídica a posteridad para futuras generaciones. Sin lugar a dudas regularizar y poder tener el título de escritura del inmueble es un proceso. En ese ida y vuelta hay un compromiso desde el Estado municipal, pero también hay un compromiso de ustedes y de sus familias. Ese compromiso es también con la posteridad, porque es lo que queda para generaciones futuras. Por eso lo importante lo importante de este acto, de este encuentro, pero también lo importante del proceso. Para nosotros como gestión municipal es un hito de gestión”, agregó Wesner.

Por último, el jefe comunal subrayó que “en 2 años llevamos gestionadas 3500 escrituras, entre firmas y entregas de títulos de escritura. Es un trabajo que se hace con muchísimo compromiso, pero también creemos en ese trabajo y en ese intercambio con la Provincia”.

En la oportunidad se firmaron 57 escrituras (Ley 24374 y Ley 25797), de las cuales 47 correspondieron a regularización y 10 a consolidación de dominio.

Pascolini también tomó la palabra y expresó que “estas actividades son muy lindas, nos ponen contentos por ustedes, por los vecinos y por las familias de Olavarría, pero también porque estamos cumpliendo con una decisión que se tomó cuando se inició la gestión del gobernador Axel Kicillof, de trabajar la regularización dominial, que es un uno de los grandes problemas que hay en el hábitat en la Provincia”.

“Es un trabajo conjunto que realiza la Provincia, el Municipio y los escribanos y escribanas. A veces se establecen algunas dudas sobre la calidad de las escrituras que se generan a través de la ley 24 374 y en eso quiero que se queden tranquilos, esta es una escritura de tan buena calidad como cualquier escritura y eso lo garantiza la participación de los dos Estados, el estado provincial y el estado municipal, y los escribanos del colegio de escribanos”, concluyó el funcionario bonaerense.