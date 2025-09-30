El Municipio continúa con las charlas de seguridad vial en establecimientos educativos | Infoeme
El Municipio continúa con las charlas de seguridad vial en establecimientos educativos

Son brindadas desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, con contenidos para todos los niveles. Instituciones interesadas pueden solicitarlas por correo electrónico.

El Municipio de Olavarría recuerda que desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se brindan jornadas en materia de capacitación y concientización en seguridad vial, con contenidos para todos los niveles educativos.

La propuesta consiste en la realización de talleres, en los que se comparte material teórico y práctico, con contenido diseñado para los distintos niveles educativos.

En ese marco, este martes se brindó una jornada a integrantes de la comunidad educativa de la Escuela N° 503.

Por último, se reitera que instituciones interesadas podrán solicitar estos talleres vía correo electrónico, por lo que se las invita a comunicarse a control.urbano@olavarria.gov.ar

