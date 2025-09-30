El Municipio continúa con las charlas de seguridad vial en establecimientos educativos

El Municipio de Olavarría recuerda que desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se brindan jornadas en materia de capacitación y concientización en seguridad vial, con contenidos para todos los niveles educativos.

La propuesta consiste en la realización de talleres, en los que se comparte material teórico y práctico, con contenido diseñado para los distintos niveles educativos.

En ese marco, este martes se brindó una jornada a integrantes de la comunidad educativa de la Escuela N° 503.

Por último, se reitera que instituciones interesadas podrán solicitar estos talleres vía correo electrónico, por lo que se las invita a comunicarse a control.urbano@olavarria.gov.ar