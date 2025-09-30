Inauguran una Muestra de Grabado en el Museo Dámaso Arce con 20 obras de siete artistas

El Municipio invitó a recorrer la exposición “Mes del Grabado en Olavarría” que reúne en el Museo Dámaso Arce las obras de siete artistas: Bernardo Andino, Eduardo Ayala, Cecilia Bax, Fernando García, Natalia Krivochen, Belén Küber y Lorena Rivas.

Según detallaron, la muestra se enmarca en la conmemoración del Museo Nacional de Grabado fundado en la ciudad de Buenos Aires. Para complementar la exhibición se presentan obras patrimoniales de la institución, reuniendo así 30 obras en la Sala 2 del Museo.

La muestra podrá ser visitarse en los siguientes horarios de apertura al público: martes a jueves de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas; viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas, y sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 horas.

En el marco de esta muestra, que durante el mes de septiembre se desarrollaron diferentes actividades, que continuarán durante el mes de octubre, de acuerdo al siguiente cronograma:

Domingo 5 octubre, 12 y 19 de octubre

16 horas

“Recorrido gráfico dialogado”

Una alternativa que pone el énfasis en la interacción y el intercambio de información entre la guía de sala y los visitantes, un concepto que sugiere el discurso visual gráfico.

El equipo educativo propone un recorrido por la exposición que abarca tanto el patrimonio gráfico del Museo Dámaso Arce hasta el grabado contemporáneo.

En este recorrido participativo se abordarán las características de las obras, desde el patrimonio hasta las experimentaciones más recientes de este grupo de artistas locales, en su incansable búsqueda de una narrativa original, personal y de tono experimental en la que confluyen citas, homenajes y una particular concepción sobre el grabado. Actividad a cargo de la Prof. Cecilia Bax. Sin inscripción previa, por orden de llegada. Entrada libre y gratuita.

Sábado 25 octubre

16 horas

“Papel que respira, huellas que perduran”. Del descarte al arte: creación de papel reciclado”. Prof. Lorena Rivas.

Un espacio donde la materia descartada se convierte en obra.

Para informes y más detalles sobre las actividades en el marco de esta exhibición, los interesados pueden escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.

La entrada es libre y gratuita. Sin inscripción previa, por orden de llegada.