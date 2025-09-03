Derrota para Olavarría en Bahía Blanca | Infoeme
 3 de Septiembre de 2025

Derrota para Olavarría en Bahía Blanca

En la tarde de este miércoles, la Selección de Olavarría Sub15 completó su primera presentación en condición de visitante y fue con derrota en Bahía Blanca.

Por la Zona 1 de la competencia que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, Olavarría sufrió su primera derrota tras caer ante la Liga del Sur en condición de visitante.

 

El representativo de la LFO Sub15 cayó 5 a 3 ante el combinado de la Liga Sur y sumó su primera derrota sobre tres presentaciones.

 

En la cancha de Bella Vista, los goles para Olavarría fueron de Enzo Bruno en la primera mitad y Bautista Vivas, por duplicado en el complemento.

 

En el cierre de la primera ronda, completó 6 puntos sobre nueve posibles e iniciará las revanchas la venidera semana ante Coronel Pringles nuevamente como visita.

 

En la tarde del próximo jueves, por otro lado, será turno de la presentación de la Selección de Olavarría Sub13 que enfrentará a Azul.

 

