Autoridades de Facultad de Sociales recorrieron la subsede Quequén

En el marco de las actividades institucionales de las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, días atrás el decano Dr. Gustavo Flensborg y el vicedecano Lic. Nicolás Casado visitaron la subsede universitaria de Quequén y la Municipalidad de Necochea.

Por un lado, se reunieron con parte del equipo del Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH, FACSO-UNICEN), el Dr. Luciano Valenzuela, director del NACT, y las Dras. Josefina Motti y Rosa María Alonso Salces.

En el encuentro pudieron dialogar acerca de los proyectos de investigación que se llevan adelante desde el LEEH, y recorrieron el laboratorio inaugurado en diciembre del año pasado. En el mismo se encuentra instalado el espectrómetro de masas de razones isotópicas (foto), un equipo de alta tecnología que permite analizar los valores de isótopos estables, esto es, distintas formas de un mismo elemento químico que se preservan en diferentes tejidos orgánicos e inorgánicos. A partir de esto es posible obtener información sobre el origen geográfico de sustancias, determinar la autenticidad de productos, reconstruir la historia ambiental de ecosistemas y trazar el uso de recursos y las redes alimentarias en procesos biogeoquímicos y ecológicos.

Dada la potencialidad de este equipamiento, se trabajó sobre la generación de propuestas e instancias de transferencia de servicios para la comunidad regional y nacional.

Mientras tanto, el Dr. Flensborg y el Lic. Casado también se reunieron con la Lic. Monica Bouyssede, integrante de la Comisión Directiva de la Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz y Abordaje de la Conflictividad Social de FACSO; y con la Lic. Lucía Marcenac, Directora de la Asociación Civil “Alfredo Marcenac”.

En el encuentro abordaron el desarrollo de la actual cohorte de la Diplomatura, que por primera vez se lleva adelante de manera virtual, y el trabajo que desde hace años impulsan la Diplomatura y la Asociación Civil con sede en Necochea en pos de promover las políticas de desarme.

Finalmente, las autoridades de FACSO se reunieron con Sandra Antenucci, Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de Necochea, con quien abordaron las proyecciones de articulación entre nuestra unidad académica y el Municipio balneario.

El objetivo de las reuniones mantenidas fue profundizar los lazos con los espacios de investigación y enseñanza que se gestionan desde la FACSO, por lo que pudieron conocer las acciones y proyectos que se llevan adelante en cada área y atender a las propuestas de cada espacio.

Asimismo, de esta forma se promueve la ampliación de las redes de vinculación en distintos espacios, con el propósito de proyectar políticas públicas regionales que atiendan a demandas específicas de instituciones de gestión pública y privada.