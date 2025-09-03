El Aula Móvil de Fundación YPF e YPF Luz llegará a Olavarría este jueves y viernes

El Municipio de Olavarría informó que este jueves y viernes estará en nuestra ciudad el aula móvil de Fundación YPF, junto a YPF Luz, en el Centro Cultural Municipal “San José”, donde se brindará una propuesta educativa, innovadora, gratuita y abierta para toda la comunidad.

De acuerdo con lo que se detalló, el cronograma en Olavarría incluirá:

Taller sobre Energía Argentina: el 4 de septiembre de 9 a 12 horas, y de 14 a 17 horas.

Experiencia completa del Aula Móvil: el 4 y 5 de septiembre de 8:30 a 12 horas, y de 13 a 17 horas.

El aula móvil es un espacio educativo que está equipado con diferentes tecnologías e interacción digital para aprender sobre todas las energías, cómo se generan y el rol de YPF en el sistema energético nacional.

Esta propuesta está dirigida a instituciones educativas de último año de secundaria. En cada taller se tratan temáticas relacionadas con la Energía Argentina, tales como energía eólica, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, eficiencia energética, movilidad eléctrica y almacenamiento.

Por último, se destacó que el aula es un espacio lúdico educativo que busca concientizar sobre la importancia de avanzar en la transición energética hacia las energías renovables y contribuir a lograr una matriz energética más limpia y sostenible.

Se trata de una propuesta que se encuentran recorriendo todo el país, pero que su estadía en nuestro Partido tiene como rasgo distintivo la concreción del parque eólico CASA, proyecto de YPF Luz que se encuentran en su etapa de construcción.