Milei, furioso por difusión de otro audio de Karina Milei: "hay espías disfrazados de periodistas"

El presidenteaseguró hoy que enexisten “espías disfrazados de periodistas” detrás de la difusión de los audios del escándalo de las presuntas coimas, mintras que la ministra de Seguridad,, adelantó que ampliará la denuncia que por este tema presentó el gobierno, en la que apunta a una supuesta red internacional con conexiones con los servicios de inteligencia rusos y venezolanos.

" A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte", expresó el mandatario desde su cuenta verificada de X. Y agregó: "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real" (el cual no especificó. Agregó que "estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real".

Audios: ¿qué dijo Martín Menem?

Milei realizó esta intervención luego de que Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, revelara que algunos de los audios atribuidos a Karina Milei sobre los que el juez federal Alejandro Marinello emitió una orden para que no sean difundidos, habrían sido grabados en su despacho del congreso y no en la Casa Rosada, durante una reunión a la que la secretaria general de la presidencia acudió para coordinar la agenda parlamentaria.

Milei y Menem -quien de todos modos puso en duda su autenticidad- reaccionaron luego de que straming uruguayo "Dopamina" -y no el periodista de esa nacionalidad Eduardo Preve, como se había adelantado- difundiera los audios prohibidos por el juez argentino en la radio montevideana M25, lo que disparó ese contenido en argentina a través de las redes sociales.

Respecto de los encuentros que mantiene con Karina Milei en la presidencia de Diputados, Menem dijo "estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza ”. “La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", completó el presidente de Diputados.

Al mismo tiempo en que se conocía ese post, Bullrich confirmó que ampliará la presentación que realizó ayer Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del ministerio de Seguridad, en la que denunció una supuesta red en la que involucró a los periodistas Jorge Rial, y Mauro Federico, el abogado Franco Biondi y en empresario y directivo de la AFA Pablo Toviggino junto a servicios de inteligencia de Rusia y Venezuela.

Ahora Bullrich ampliará la denuncia original, que recayó en el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli. A diferencia de Menem que buscó poner en duda su autenticidad, la ministra dio por hecho que "el audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado". (DIB)