“Querer es cuidar”: comienza la campaña de vacunación antirrábica canina y felina 2025

El Municipio informó en el marco del programa “Querer es cuidar”, a principios del corriente mes se dará inicio al cronograma territorial de vacunación antirrábica, destinada a perros y gatos mayores a tres meses.

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y mediados de diciembre se mantendrá activo el recorrido en los más de 40 puestos de vacunación distribuidos en diferentes barrios y localidades del Partido.

La actividad busca promover la vacunación contra la rabia en animales, debido a que es la principal medida de prevención para esta enfermedad, y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de animales de compañía.

La campaña se llevará a cabo bajo el esquema de días y horarios que a continuación se detallan. Cabe destacar que, en caso de lluvia se reprogramará el puesto.

15/09/2025 Espigas (Incluye Quirófano Móvil), Delegación Municipal, 9 a 12 horas.

16/09/2025 Pickelado, Plaza (Cnel. Suarez y Larralde), 9 a 12:30 horas.

19/09/2025 Obrero, CAPS N° 1 (Av. Del Valle y C. Muñoz), 9 a 12:30 horas.

23/09/2025 Acupo I, CAPS N° 25 (Juan Pablo II y R. Sáenz Peña) 10 a 12:30 horas.

26/09/2025 Facundo Quiroga II, C.I.C (Houssey al 400), 10 a 12:30 horas.

27/09/2025, San Vicente, Plaza Manuel Belgrano (Azopardo y Moreno) 9:30 a 13 horas.

30/09/2025 Centro, Plaza Álvaro Barros (Bolívar y España), 9 a 12:30 horas.

3/10/2025 AOMA, Cnel. Barcalá y Hornos 10 a 12:30 horas.

7/10/2025 Trabajadores, Territorial N°1 (Alberdi y Fassina) 9 a 12:30 horas-

11/10/2025 Prado Español, Plaza España (25 de Mayo y Dámaso Arce) 9:30 a 13 horas.

13/10/2025 Santa Luisa (Incluye Quirófano Móvil), Delegación Municipal, 9 a 12 horas.

14/10/2025 PyM, Territorial N°4 (Berutti y R. Fal) 9 a 12:30 horas.

17/10/2025 Villa Magdalena, NIDO (Córdoba y Necochea), 10 a 12:30

20/10/2025 Sarmiento, Riobamba e/ R. Fal y Estrada, 9 a 12:30 horas.

21/10/2025 Ceco II, Plaza (Av. Trabajadores y Saavedra), 9 a 12:30 horas.

24/10/2025 Villa Mailín I, Territorial N° 6 (Las Heras y Mendoza) 10 a 12:30 horas.

28/10/2025 Villa Aurora, Sociedad de Fomento (Los Gladiolos y Bolívar) 10 a 12:30

31/10/2025 Villa Mailín II, La Rioja y Las Heras, 9 a 12:30 horas.

1/11/2025 Pueblo Nuevo, Plaza López Camelo (San Martín y Maipú), 9:30 a 13 horas.

4/11/2025 Belgrano, Plaza Juana Azurduy (Av. Pueyrredón y C. Muñoz) 9 a 12.30 horas.

7/11/2025 Los Robles, Plaza Italia (Vte. López y Esquivel) 9 a 12:30 horas.

11/11/2025 Tiro Federal, Necochea e Islas Malvinas, 10 a 12:30 horas.

14/11/2025 Recalde (Incluye Quirófano Móvil), Delegación Municipal, 9 a 12 horas.

15/11/2025 Parque Mitre, Paseo de la Salud (Brown y Belgrano) 10 a 12:30 horas.

18/11/2025 Independencia, CAPS N°7 (Av. Pueyrredón y Ayacucho), 10 a 12:30 horas.

19/11/2025 Belén, Jardín Belén (Av. Emiliozzi y calle 118), 10 a 12:30 horas.

26/11/2025 12 de Octubre, CAPS N°6 (Hipólito Yrigoyen y Calle 13), 10 a 12:30 horas.

28/11/2025 Nicolás Avellaneda, Saavedra y Calle 16, 10 a 12:30 horas.

29/11/2025 Corsódromo, Estación Provincial (Belgrano y Junín) , 9:30 a 13 horas.

1/12/2025 Martín Fierro, Plaza “María Elena Walsh” (Berutti y Rendón) 10 a 12:30 horas.

2/12/2025 Sierra Chica, Av. Legorburu y Av. Catriel 9:30 a 12.30 horas.

3/12/2025 Sierras Bayas, Plaza de las Américas (Perito Moreno y Guerrico) 9:30 a 12:30 horas.

5/12/2025 CECO I, Av. Perón y Santa Cruz, 9:30 a 13 horas.

6/12/2025 Luján, Plaza Luján (A. Barros y Dean Funes), 9 a 13 horas.

9/12/2025 Colonia Hinojo, Plaza Sarmiento (Av. de los Fundadores y Scharce), 9:30 a 12:30 horas.

10/12/2025 Colonia San Miguel, Plaza San Miguel (25 de Mayo y San Martín) 9:30 a 12:30 horas.

11/12/2025 Hinojo, Plaza San Martín (De Pierris y Basterrica) 9:30 a 12:30 horas.

13/12/2025 Sierras Bayas, Plaza 17 de Octubre (Argentino Roca y Colombo), 9:30 a 12:30 horas.

15/12/2025 Loma Negra, Plaza Libertad (Av. Libertad y Av. 25 de Mayo), 9:30 a 12:30 horas.

16/12/2025 Villa Mi Serranía, Club SyD Defensores de Villa Mi Serranía 9:30 a 12:30 horas.

19/12/2025, Loma Negra, Plazoleta Villa Vieja (Av. Luciano Fortabat y Alberdi) 9:30 a 12:30 horas.

20/12/2025 Parque Helios Eseverri, Av. Trabajadores y Alsina, 9 a 13 horas.

Requisitos

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses

NO se vacuna a hembras preñadas o en lactancia o animales que presenten síntomas de enfermedad.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación, con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos.

En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

Sobre la rabia

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento sólo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por eso, es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también pueden ser algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana ante un accidente de mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad, y luego realizar refuerzos de forma anual.

“La vacunación masiva de perros y gatos, es la principal herramienta para eliminar la rabia. Trabajemos juntos por la equidad en salud y apoyemos la vacunación canina y felina para asegurar un futuro saludable y libre de enfermedades zoonóticas”, expresan desde el área.