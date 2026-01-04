Cuenta DNI modifica el descuento en carnicerías: ya no será todos los sábados

Con el arranque del año, la billetera digital Cuenta DNI volvió a mover el tablero de los descuentos y obligó a muchos usuarios a recalcular sus compras. Entre las novedades más comentadas aparece un cambio sensible: el beneficio en carnicerías ya no estará disponible todos los sábados, un clásico que se había transformado en costumbre para miles de familias bonaerenses.

Hasta diciembre, el esquema era claro y casi automático. Cada sábado, quienes usaban Cuenta DNI podían acceder a un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro mensual de hasta $7.000 por persona, sobre consumos que llegaban a los $20.000. Para muchos hogares, ese día marcaba la agenda del fin de semana y ayudaba a amortiguar el impacto del gasto en carne.

Desde enero, sin embargo, ese beneficio dejó de existir como promoción independiente. El Banco Provincia decidió integrar el descuento en carnicerías dentro de la categoría general de “Comercios de cercanía”, que ahora ofrece un 20% de ahorro todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona por día. En la práctica, el histórico 35% de los sábados pasó a ser parte de otro esquema, con menor porcentaje y distinto día.

El cambio marca un quiebre en el hábito de compra. Ya no hay un sábado fijo reservado para pasar por la carnicería con el celular en la mano, sino que el beneficio se traslada al viernes y se diluye dentro de una propuesta más amplia que incluye almacenes, verdulerías y otros comercios barriales. El descuento sigue existiendo, pero obliga a reorganizarse.

La modificación no llegó sola. Cuenta DNI renovó su calendario de promociones y sumó opciones pensadas para distintas épocas del año y perfiles de consumo. Entre los beneficios vigentes desde el 1° de enero se destacan los descuentos en supermercados durante los siete días de la semana, el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses con tope semanal y un 25% de descuento en marcas destacadas del verano, que incluye heladerías y balnearios adheridos.

También se mantienen beneficios específicos en estaciones de servicio Full YPF los fines de semana —excluyendo combustibles— y descuentos que van del 10% al 40% en rubros como librerías, farmacias y otros comercios, según el día y la categoría. El objetivo, explican desde la entidad, es diversificar el ahorro y no concentrarlo en una sola promoción.