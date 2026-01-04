Tanzania, eliminada de la Copa Africana de Naciones

Tanzania, que llegó como sorpresa a los Octavos de Final en el certamen africano, no pudo ante el equipo anfitrión.

En el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, la selección dirigida por el olavarriense Miguel Gamondi perdió 1 a 0 y quedó eliminada del torneo.

El conjunto marroquí logró la única diferencia a los 58´ ante los Taifa Stars que intentaron la igualdad y a los 90´, un jugador tanzano cayó dentro del área tras un claro empujón. El árbitro Boubou Traoré dejó seguir la jugada y el VAR no intervino, desatando protestas en el banquillo africano y una ola de críticas tras el silbatazo final.

Final de la participación del elenco conducido por Miguel Gamondi que por primera vez en su historia, logró avanzar a la ronda de Play-Off.