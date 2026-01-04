Se realizó el sorteo del Fiat 600 de los Bomberos Voluntarios: quién fue el ganador | Infoeme
Se realizó el sorteo del Fiat 600 de los Bomberos Voluntarios: quién fue el ganador

El sorteo se llevó a cabo en el Cuartel Central, con la fiscalización del escribano Juan Fal y la presencia del Consejo Directivo de la institución.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría informó que, con la presencia de un escribano, se realizó el sorteo del bono por el Fiat 600 que ya pertenece a un ciudadano de Cacharí.

Según detallaron, el sorteo se concretó con la supervisión del Escribano Juan Fal para garantizar la transparencia del proceso, y contó con la presencia de integrantes del Consejo Directivo, encabezados por su presidente, Hugo Fayanás.

En total, participaron 3.553 cupones, y el gran ganador del premio fue el número 764, de Diego Garderes, de la localidad de Cacharí, quien se convirtió en el ganador y acreedor del vehículo.

"Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la compra de este bono, colaborando con nuestra institución. Este tipo de acciones es fundamental para la recaudación de fondos, que permiten sostener el funcionamiento del cuartel, adquirir equipamiento y continuar fortaleciendo el servicio que brindan los bomberos a la comunidad", concluyeron desde la institución. 

 

