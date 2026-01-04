Ruta 6: auto que corría una picada perdió el control, se cruzó de carril y mató a una mujer

Una mujer de 36 años, oriunda de General Rodríguez, murió el sábado por la tarde luego de que el Chevrolet Prisma en el que viajaba junto a su familia fuera embestido por un Honda Civic que habría participado de una “picada” y cuyo conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17.50 del sábado en la Autovía 6, a la altura del acceso a La Cañada Polo, en la localidad de. La víctima fue identificada como

De acuerdo con información del medio local El Civismo de Luján, como consecuencia del impacto cuatro personas fueron trasladadas por los bomberos al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. En el Honda Civic viajaban Gastón Montepeloso, oficial de la Policía Federal, y Romina Riedel. Según consignó El Civismo Digital, el conductor dio positivo de alcoholemia.

En tanto, del Chevrolet Prisma fueron trasladados Milagros Ludmila Emmi Escalante, de 13 años, y Marcelo Cayetano Emmi, de 38, ambos domiciliados en General Rodríguez.

Picada en la ruta 6

Según el testimonio de testigos, un Honda Civic y un Audi circulaban a alta velocidad en sentido Luján–Pilar, realizando presuntas picadas y sobrepasos imprudentes. En determinado momento, el Honda perdió el control, cruzó la zanja que divide ambas manos de la autovía y colisionó de frente contra el Chevrolet Prisma, que circulaba en sentido contrario con la familia a bordo.

Tras el impacto, el Audi involucrado se dio a la fuga, mientras que el Honda terminó su recorrido debajo de unos árboles. El Chevrolet quedó completamente destruido en el zanjón central. La mujer quedó atrapada entre los hierros retorcidos y, pese al trabajo de los equipos de emergencia, falleció en el lugar.

Fuente: Agencia DIB