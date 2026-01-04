Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría inició el 2026 con la definición del título del Torneo Clausura en la categoría +42 donde La Candela se consagró campeón.

En el Domingo Colasurdo, La Candela y Ferro Sénior disputaron un encuentro intenso y propio de una final, y terminó igualado para estirar la definición a los penales donde se consagró La Candela.

Gracias a este triunfo y a la obtención previa del Torneo Apertura, el conjunto candelero logró consagrarse campeón anual de la categoría +42.

En el segundo turno se jugó la final del Play-Off del Torneo Clausura 2025 entre Truck Vial y La Candela, correspondiente a la categoría +50. Durante el tiempo reglamentario, el encuentro terminó igualado, por lo que el campeón debió definirse mediante la tanda de penales. La Candela se quedó con el título y deberá enfrentarse a Pueblo Nuevo, ganador de la fase regular, en la final del Clausura.

Los resultados:

+42:

La Candela 1 (Mayoz Maximiliano) (3) – 1 (Miramon Guido) (2) Ferro Sénior

+50:

Truck Vial 0 (3) – 0 (4) La Candela