Diego Ortiz se subió al podio por duplicado en Las Flores

La Asociación de Atletismo de Las Flores despidió el 2025 con un cross de 7K y la tradicional Milla Urbana y en las dos pruebas se destacó el dueto de representantes olavarrienses.

Con poquito más de cien participantes, el pasado domingo, se llevaron a cabo las dos pruebas de running previstas y organizadas por Atletismo Las Flores, la Milla y el Cross 7K. El epicentro de la competencia fue el hermoso Parque Plaza Montero y toco un día bien de verano con unos 33 grados.

La Milla se largó tempranito, puntual, a las 8 arrancó a toda velocidad; mientras que el cross 7K tuvo su inicio a las 10.

Los 1609 metros consagraron a Marcelo Teruzzi con 4:36 con Diego Ortiz con 4:41 y Agustín Gentil con 4:45.

Entre las Damas, la victoria fue para la local Elsa López con 5 minutos y 57 segundos y fue escoltada por María José Gallardo con 6:26 y Daiana Oroná con 6:33.

Más tarde, en la prueba de 7 kilómetros, fue el olavarriense Diego Ortiz quien se quedó con la victoria en 25 minutos y 29 segundos siendo escoltado por Marcelo Teruzzi y por el azuleño Diego Arias.

Elsa López, nuevamente fue la más rápida y cantó victoria por segunda vez en Damas.

Fuente: Código Aventura