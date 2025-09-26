La 8° del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” inició con 20 minutos | Infoeme
La 8° del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” inició con 20 minutos

En el Parque Guerrero dio comienzo una nueva fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”, pero sólo se jugaron 20 minutos por la lluvia.

Fotos: Andrés Arouxet

Estudiantes debía recibir a Colonias y Cerros en el comienzo de la 8° fecha de la competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría, pero sólo se jugaron 20 minutos por las malas condiciones climáticas.

 

El “Bataraz” y el “Tricolor” comenzaron con la 8° fecha del Torneo Oficial, pero apenas pudieron jugar alrededor de 20 minutos porque las malas condiciones del clima obligaron la suspensión a pesar de que se intentó en varias oportunidades continuar con la disputa.

 

El duelo iba en ventaja para el local con un gol de Joaquín Stular.

 

 

La 8° fecha iniciaba en el estadio central del Parque Guerrero y debería tener continuidad en la jornada del venidero domingo.

 

