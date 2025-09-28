Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025 | Infoeme
 28 de Septiembre de 2025

Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se llevaron adelante 2.133 operativos de control en rutas provinciales, con la fiscalización de 13.981 unidades.

En lo que va de 2025 se detectó exceso de peso en rutas provinciales por 3.485.592 kilos, de acuerdo con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que lleva adelante operativos de fiscalización del transporte público y transporte de cargas, en el marco de las acciones destinadas a garantizar la seguridad vial y la correcta circulación en todo el territorio bonaerense.

Hasta aquí, en este 2025 se llevaron adelante 2.133 operativos de control, con la fiscalización de 13.981 unidades. Como resultado, se labraron 1.294 actas por diversas infracciones, en cumplimiento de la normativa vigente para transporte terrestre de pasajeros y de cargas.

Los operativos alcanzaron 35 localidades de la provincia, entre ellas La PlataBerissoEnsenadaSan VicenteMagdalenaBrandsenBerazateguiQuilmesChascomúsGeneral PueyrredonCañuelasJunínBahía BlancaTandilAzulAvellanedaEzeiza.

"Un vehículo fuera de los valores legales permitidos representa un grave riesgo para la seguridad vial, no gira de la misma manera, el tiempo y la distancia de frenado es otra, deterioran el asfalto y dejan huellas que pueden ocasionar despistes”, explicó Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense. “Es un peligro innecesario para nuestros ciudadanos", concluyó. (DIB)

