La “Chingalán” ante una nueva chance de título

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño tendrán revancha ante los N°1 del mundo ya que sumaron una nueva victoria en el P2 de Alemania que organiza Premier Pádel y alcanzaron la final en tierras germanas.
Chingotto y Galán derrotaron a Javier Nieto Ruiz y Miguel Yanguas en Semifinales por 6/1 y 6/2 sin llegar a la hora dentro del 20x10 del Castillo de Düsseldorf.
En el último partido del P2 de Alemania, la “Chingalán” enfrentará a Agustín Tapia y Arturo Coello, la mejor pareja del mundo.