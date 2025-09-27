La “Chingalán” ante una nueva chance de título | Infoeme
Sabado 27 de Septiembre 2025
Sabado 27 de Septiembre 2025
Olavarría
 Premier Pádel
 27 de Septiembre de 2025

La “Chingalán” ante una nueva chance de título

En el último partido de la jornada sabatina, Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron una rápida victoria para clasificar a las Finales en Alemania.

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño tendrán revancha ante los N°1 del mundo ya que sumaron una nueva victoria en el P2 de Alemania que organiza Premier Pádel y alcanzaron la final en tierras germanas.

 

Chingotto y Galán derrotaron a Javier Nieto Ruiz y Miguel Yanguas en Semifinales por 6/1 y 6/2 sin llegar a la hora dentro del 20x10 del Castillo de Düsseldorf.

 

En el último partido del P2 de Alemania, la “Chingalán” enfrentará a Agustín Tapia y Arturo Coello, la mejor pareja del mundo.

 

