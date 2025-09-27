Taekwondistas olavarrienses compitieron en la “Liga de las Américas”

La Academia de Taekwondo Olavarría Asociación Civil dijo presente en una nueva edición de la “Copa Liga de las Américas”, uno de los eventos más convocantes del calendario nacional.

La delegación estuvo compuesta por alrededor de 30 deportistas que fueron parte de la nómina de los casi mil que compitieron en el Club Deportivo Juventus de la capital correntina.

La actividad dio inicio con las pruebas de cinturones negros y luego del acto inaugural, fue el turno de los cintos de colores, con participación desde categorías infantiles hasta adultos.