Taekwondistas olavarrienses compitieron en la “Liga de las Américas” | Infoeme
Sabado 27 de Septiembre 2025 - 18:42hs
13°
Sabado 27 de Septiembre 2025 - 18:42hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Taekwondo
 - 27 de Septiembre de 2025 | 18:06

Taekwondistas olavarrienses compitieron en la “Liga de las Américas”

El pasado fin de semana, atletas de Olavarría dijeron presentes en un certamen internacional que se llevó a cabo en Corrientes y lograron destacados resultados.

La Academia de Taekwondo Olavarría Asociación Civil dijo presente en una nueva edición de la “Copa Liga de las Américas”, uno de los eventos más convocantes del calendario nacional.

 

La delegación estuvo compuesta por alrededor de 30 deportistas que fueron parte de la nómina de los casi mil que compitieron en el Club Deportivo Juventus de la capital correntina.

 

La actividad dio inicio con las pruebas de cinturones negros y luego del acto inaugural, fue el turno de los cintos de colores, con participación desde categorías infantiles hasta adultos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME