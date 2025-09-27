Un olavarriense se quedó con la “Copa Abierto La Pedrera” | Infoeme
Sabado 27 de Septiembre 2025 - 17:13hs
13°
Sabado 27 de Septiembre 2025 - 17:13hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Tenis
 - 27 de Septiembre de 2025 | 16:56

Un olavarriense se quedó con la “Copa Abierto La Pedrera”

Bernardo Palacios se consagró ganador de la “Copa Abierto La Pedrera”, certamen que otorgó puntos para el ranking profesional y llegó a su fin en la jornada del último viernes.

En el Complejo de Deportes La Pedrera concluyó una nueva edición de la competencia profesional fiscalizada por la Asociación Argentina de Tenis y fue con victoria para uno de los deportistas locales.

 

Bernardo Palacios se impuso en la Final al preclasificado N°3, Lautaro Cerrato por 6/1 y 6/2 y se quedó con “Copa Abierto La Pedrera”.

 

La competencia que reunió a 32 jugadores de todo el país de distintos puntos del país, con una destacada participación local repartió puntos para el ranking nacional y $1.000.000 en premios.

 

Fuente: Prensa La Pedrera

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME