Un olavarriense se quedó con la “Copa Abierto La Pedrera”

En el Complejo de Deportes La Pedrera concluyó una nueva edición de la competencia profesional fiscalizada por la Asociación Argentina de Tenis y fue con victoria para uno de los deportistas locales.

Bernardo Palacios se impuso en la Final al preclasificado N°3, Lautaro Cerrato por 6/1 y 6/2 y se quedó con “Copa Abierto La Pedrera”.

La competencia que reunió a 32 jugadores de todo el país de distintos puntos del país, con una destacada participación local repartió puntos para el ranking nacional y $1.000.000 en premios.

Fuente: Prensa La Pedrera