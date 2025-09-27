Liga Pre-Federal: Estudiantes perdió en su visita a Tres Arroyos

La 7° fecha de la Zona Sur de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo derrota para Estudiantes en condición de visitante.

El “Bataraz” no pudo seguir de racha y cayó ante Huracán por 74 a 72. Sebastián Masson fue la gran figura con 25 puntos.

El equipo que lidera Mauricio Beltramella no pudo sostener más de una quincena de puntos de ventaja y en Tres Arroyos sumó la derrota más dura de la competencia al caer con el elenco del grupo que aún no había ganado.

El inicio mostró la mejor cara del “albinegro” ya que lo tuvo como dueño del trámite, un primer parcial dominante en la pintura le permitió la primera ventaja y el segundo tuvo momentos de buenas individualidades para llegar al descanso largo con clara ventaja.

Sin embargo, en el complemento todo cambió. Huracán reaccionó, empujado por su gente, y limó la diferencia hasta quedar apenas a dos puntos al cierre del tercer parcial.

En los diez finales, el conjunto local encontró efectividad y pasó al frente por una mínima diferencia que el “Bata” no pudo revertir.

Síntesis Huracán – Estudiantes:

Estadio: Mario J. Pérez – Tres Arroyos

Árbitros:

Huracán (74): Otero (16); Moyano (8); Falcone (10); Iraola (7); Fortain (23) -FI- Fanego (2); Locatelli (8), Morán (0). DT- Luís Beitia

Estudiantes (72): Callegaro (2); Silveyra (0); Lorenzo (7); Piccinelli (8); Masson (25) -FI- Framiñan (8); Dilascio (5); Cuadrillero (0); Marín (17). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 16 – 24; 32 – 48; 62 – 64 y 74 – 72.