Sabado 27 de Septiembre 2025
 27 de Septiembre de 2025 | 14:01

Juegos Bonaerenses: Olavarría a Mar del Plata con numerosa delegación

Olavarría volverá a contar con una nutrida delegación en la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

Se terminaron de definir los clasificados a la final de los Juegos Bonaerenses y Olavarría, como cada año, volverá a tener una importante delegación.

 

Con pocas disciplinas por definirse, Olavarría cuenta con más de 200 personas clasificadas, incluyendo representantes en deportes de categorías juveniles y de personas adultas.

 

A Mar del Plata llegarán delegaciones en fútbol 11 Sub14 y Sub18 femenina, Futbol Tenis Sub18 Femenino y Sub15 Femenino; rugby Seven Sub16; básquet Sub15 femenino libre, Sub16 escolar y Sub18 escolar; Vóley Sub15 femenino, Sub16 femenino y Sub17 femenino y Hockey Sub18 masculino y femenino.

 

La gimnasia aportará deportistas juveniles en Sub12 Nivel 2 Femenino, Sub15 Nivel 2 Femenino, Sub13 Masculino y Sub18 Masculino y en tenis competirán Sub14 Femenino, Sub18 Femenino, Sub16 Femenino y Masculino.

 

 

Bonaerense En Carrera tendrá representación en Sub18 Masculino al igual que el ajedrez donde competirán en Sub14 femenino y en beach vóley estarán representantes en Sub16 Libre Femenino, Sub18 Libre Femenino, Sub14 Libre Masculino, Sub16 Libre Masculino.

 

Vale mencionar que a estas clasificaciones debe añadirse también lo que refiere a disciplinas reservadas para personas con discapacidad.

 

Además, en Personas Mayores, Olavarría ya tiene asegurada su representación en varias disciplinas:

Tejo Femenino B (Abrahan Marta –  Calderon Paulina)

Tejo Intergeneración (Aravena Rolando –    Duarte Thiago)

Tejo Mixto B (Ibañez Blanca –  Campos Ruben)

Pelota Paleta (Precci Sergio – Olmedo Pedro)

Orientación Intergeneración (Paladini Graciela – Groba Antonio)

Newcom B (Pueblo Nuevo)

Bonaerenses En Carrera Femenino (Ageitos Mónica)

Bonaerenses En Carrera Masculino (Almada Daniel)

 

Por último, Olavarría también dirá presente en disciplinas culturales. La instancia regional se concretó a fines de agosto en Bolívar, donde olavarrienses fueron parte no sólo como participantes, sino también jurados.

 

En ese marco se lograron las siguientes clasificaciones a Mar del Plata: Zareck Adel Ciros (Arte Circense), Marcelo Uranga (Cuento Adultos Mayores), Cielo García (Poesía Sub18), Franco Tévez y Alma López Sochi (Teatro Juvenil), Camila Lucero Scorza (Pintura Sub15), María Delia Barbato (Pintura Adultos Mayores).

 

Fuente: Prensa Municipal

 

