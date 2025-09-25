El HCD manifestó su "preocupación" por la exclusión de Olavarría del régimen de la Zona Fría | Infoeme
El HCD manifestó su "preocupación" por la exclusión de Olavarría del régimen de la Zona Fría

El proyecto fue aprobado con cambios y mociones planteadas por La Libertad Avanza y el PRO. 

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevó a cabo este jueves la 13° sesión ordinaria del período 2025. La jornada comenzó con una sesión especial para aprobar el pedido de licencia del concejal Hilario Galli del 22 al 26 de septiembre y la incorporación por ese período de Gabriel Osvaldo Hernán Requena.

La sesión ordinaria inició con la sanción de una resolución propuesta por el bloque UCR declarando con el galardón de "Honor al Mérito Ciudadano" a Nora Zeberio por su trayectoria en la medicina cardiológica en Olavarría.

La jornada continuó con la sanción de un proyecto de resolución del bloque PRO-ERF y Juntos por Olavarría solicitando al Ejecutivo la remediación de un microbasural generado en Avenida Avellaneda al 300.

A continuación, los ediles aprobaron un pedido de informes impulsado por el mismo bloque con respecto al estado de ejecución de los recursos municipales con afectación específica.

 

 

Seguidamente, se sancionó un proyecto de resolución del bloque UCR solicitando al Ejecutivo el repintado de las mesetas reductoras de velocidad existentes en el cruce de las calles Vicente López y Belgrano, y otro pidiendo elaboración y colocación de cartelería de acceso al paraje Kochi-Tue por Ruta 51.

Por último, el cuerpo aprobó un proyecto de comunicación presentado por el bloque Unión por la Patria, manifestando "preocupación por la exclusión en el presupuesto nacional del partido de Olavarría respecto de los beneficios de la Ley de Zona Fría para los usuarios del servicio de gas". Tras presentar el proyecto original, se plantearon cambios y mociones con cuarto intermedio incluido por pedido de los bloques PRO y La Libertad Avanza

Desde LLA se solicitó que el proyecto sea tratado en comisión ya que aún no estaba confirmada la medida y no había sido tratada por el Congreso. Asimismo, se solicitó cambiar la palabra “repudio” y “rechazo” por “preocupación”.

